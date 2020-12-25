В Азербайджане выявлена сеть наркоторговцев, среди которых есть и женщины.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел (МВД), в ходе мероприятия, проведенного сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками, была задержана гражданка Парвин Велиева. У нее было обнаружено и изъято 4 кг 709 гр героина, около 3 кг метамфетамина и 2 электронных весов.

В ходе другой операции сотрудники полиции задержали Тарлана Исрафилова. У него было обнаружено и изъято около 100 г героина, 120 г марихуаны, 73 г метамфетамина, 3 электронных весов и пистолет.

В ходе следующей операции за незаконный оборот наркотиков был задержан Джамиль Ахмедов. У него были обнаружены 1 кг 150 гр героина и электронные весы. В ходе расследования было установлено, что Дж.Ахмедову продал наркотики его земляк Джалал Гулиев, который тоже был задержан и передан следствию.

В ходе еще одной операции были задержаны ранее судимые Мухаммед Габибов и Айнур Ягубова. У М.Габибова были обнаружены и изъято 1 кг 144 г героина, 175 г марихуаны и электронные весы, у А.Ягубовой - около 130 г героина.

По фактам в МВД возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК.