Генпрокуратура распространила информацию в связи с арестом племянника Зейнаб Ханларовой

Генпрокуратура распространила информацию в связи с арестом сына сестры Зейнаб Ханларовой.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, продолжение следствия по уголовному делу, возбужденному прокуратурой Хазарского района на основании поступивших обращений о незаконной продаже земельных участков, принадлежащих жителям поселка Туркян Хумаре Шабановой и Азизаханым Атаевой, поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В результате проведенных следственных мероприятий были выявлены обоснованные подозрения в том, что жители поселка Туркян Дашгын Насиров и Чингиз Сафаров подстрекали Рахиля Бабаева, работавшего в июле 2019 года представителем исполнительной власти Хазарского района в поселке Туркян, к служебному подлогу и злоупотреблению должностными полномочиями, и таким образом подготовили поддельные документы о смерти жителей поселка Азизханым Атаевой и Хумары Шабановой, затем в письмах, адресованных в Государственную службу реестра недвижимости, указали ложную информацию, о том, что принадлежащий указанным лицам садовый участок, расположенный на территории "Bağlar Məscidi" в поселке Туркян, якобы расположен на берегу Каспийского моря, тем самым обманным путем завладели принадлежащим государству земельным участком и имущественными правами на данный земельный участок.

Чингиз Сафаров и Дашгын Насиров обвиняются по статьям 178.3.2 (Присвоение чужого имущества в крупном размере путем мошенничества), 320.2 (Подделка, незаконное изготовление или сбыт официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков или использование поддельных документов) и другим статьям Уголовного кодекса, Рахиль Бабаев обвиняется по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (Служебный подлог) Уголовного кодекса.

В отношении них решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. Следствие продолжается.

Д.Насиров является сыном сестры народной артистки, экс-депутата Зейнаб Ханларовой.