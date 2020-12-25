Организована видеоконференция, посвященная шехиду Худаяру Юсифзаде

В рамках программы "Привлечение умов" Государственного комитета по работе с диаспорой состоялась видеоконференция, посвященная памяти шехида Худаяра Юсифзаде, героически погибшего в Отечественной войне. Цель заключается в том, чтобы диаспорская молодежь ближе узнала народного героя, превратившегося в легенду благодаря истории своей жизни, чтобы еще раз показать, насколько сильным патриотическим духом обладает азербайджанская молодежь, передает Day.Az.

Mероприятие, к которому присоединились около 60 участников, проживающих в различных странах и Азербайджане, началось с почтения минутой молчания светлой памяти шехидов, героически погибших за Родину. На видеоконференции проведенной под модераторством сотрудника Государственного комитета Лалы Искендеровой, выступили народный артист Азербайджана, профессор Государственной консерватории Университета Чукурова (Адана) Джахангир Новрузов, брат шехида Худаяра Юсифзаде Мамед Юсифзаде и проживающий в США азербайджанский архитектор Явер Рзаев. Выступавшие поделились мыслями о героях войны, воспоминаниями о Худаяре Юсифзаде, говорили об истоках его любви к музыке и интересе к военной сфере.

Затем была показана видеозапись, повествующая о Худаяре Юсифзаде, и прозвучала песня "Ветен яхшыдыр", снискавшая герою-шехиду любовь миллионов зрителей.

В художественной части мероприятия выступили преподаватель фортепиано Университета имени Султана Кабуса (Оман), доктор философии по искусствоведению Вусаля Юсифзаде, молодой азербайджанский пианист, композитор, дирижер, лауреат международных конкурсов Абузар Манафзаде, заслуженные артисты Азербайджана, известные пианисты Ислам Манафов и Туран Манафзаде, руководитель Общества искусства азербайджанцев Канады Савалан Юсиф и пианистка Тарана Тейлор. В их исполнении были представлены песни "Баллада о Родине", "Мой Азербайджан", "Восхождение", "Осень" произведение "К Xoджалы", сцена сражения из симфонической гравюры Гара Гараева "Дон Кихот" и другие музыкальные композиции. Видеоконференция транслировалась в прямом эфире через адрес: https://www.facebook.com/braingain .