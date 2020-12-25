На освобожденных территориях создадут заповедники и национальные парки

Готовятся планы по созданию новых заповедников на освобожденных территориях.

Как сообщает Day.Az, об этом в телепередаче "Время эксперта" сказал начальник Государственной службы экологической безопасности при министерстве экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде.

По его словам, до оккупации понятия национального парка не существовало. Сегодня законодательство уже позволяет их создание.

"Создание новых национальных парков позволит гражданам Азербайджана в ближайшем будущем посетить наши прекрасные леса. Там будет обеспечена как охрана природы, так и туристическая и рекреационная составляющие", - сказал Ализаде.

Он добавил, что на некогда оккупированных территориях было четыре заказника и два государственных заповедника.

"Их состояние оставляет желать лучшего. Зафиксированы факты вырубки деревьев в этих заказниках. Все это делает необходимым последовательные меры на тех территориях. Мы надеемся, что после соответствующих охранных мер, там возобновится процесс естественного восстановления, и на эти земли вернется жизнь", - подытожил Хикмет Ализаде.