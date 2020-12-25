На освобожденных территориях Азербайджана сажают платан и дуб

В освобожденных районах Азербайджана деревья вырубали и использовали в качестве дров или отправляли на мебельные фабрики.

Об этом в передаче "Время эксперта" сказал начальник Государственной службы экологической безопасности при министерстве экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде, передает в пятницу Day.Az.

По его словам, есть необходимость в долгосрочных работах на освобожденных землях, и министерство уже приступило к оценочным работам.

"В настоящее время, наряду с соответствующими оценочными работами, по возможности осуществляется посадка деревьев. В частности посев семян платана и дуба. Одним словом, восстановительный процесс на освобожденных территориях уже идет, и в ближайшем будущем будут приняты широкомасштабные меры", - сказал Хикмет Ализаде.