На освобожденных территориях Азербайджана сажают платан и дуб - минэкологии
В освобожденных районах Азербайджана деревья вырубали и использовали в качестве дров или отправляли на мебельные фабрики.
Об этом в передаче "Время эксперта" сказал начальник Государственной службы экологической безопасности при министерстве экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде, передает в пятницу Day.Az.
По его словам, есть необходимость в долгосрочных работах на освобожденных землях, и министерство уже приступило к оценочным работам.
"В настоящее время, наряду с соответствующими оценочными работами, по возможности осуществляется посадка деревьев. В частности посев семян платана и дуба. Одним словом, восстановительный процесс на освобожденных территориях уже идет, и в ближайшем будущем будут приняты широкомасштабные меры", - сказал Хикмет Ализаде.
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