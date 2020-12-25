https://news.day.az/society/1301690.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В 17:14 по бакинскому времени в 16 километрах к югу от сейсмологической станции Хыналыг на территории Исмаиллинского района произошло землетрясение.
Как сообщили в пятницу Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы, магнитуда землетрясения составила 3,1 балла.
Очаг землетрясения залегал на глубине 31 километра. Подземные толчки не ощущались.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре