https://news.day.az/society/1301716.html По инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой продолжается акция поддержки наших военнослужащих – РЕПОРТАЖ ИЗ ХОДЖАВЕНДА - ФОТО
По инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой продолжается акция поддержки наших военнослужащих – РЕПОРТАЖ ИЗ ХОДЖАВЕНДА - ФОТО
Фонд Гейдара Алиева и сеть супермаркетов Bravo продолжают акцию поддержки наших военнослужащих, проходящих службу на освобожденных территориях. Акция реализуется по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.
Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, cледующим адресом акции в поддержку наших военнослужащих, охраняющих Родину на освобожденных территориях, стал Ходжавенд.
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