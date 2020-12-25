В здании AzTV обрушилась кровля

В административном здании ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" произошел несчастный случай.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил отдел социальных медиа и связей с общественностью ЗАО.

По сообщению, сегодня вечером в трехэтажном здании на территории ЗАО обрушилась кровля в одном из помещений, в результате чего пострадал сотрудник телевидения.

На место происшествия были привлечены спасатели МЧС. Проводится работа по извлечению работника из под завалов.