https://news.day.az/society/1301730.html В здании AzTV обрушилась кровля - под завалами остался человек
В здании AzTV обрушилась кровля - под завалами остался человек
В административном здании ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" произошел несчастный случай.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил отдел социальных медиа и связей с общественностью ЗАО.
По сообщению, сегодня вечером в трехэтажном здании на территории ЗАО обрушилась кровля в одном из помещений, в результате чего пострадал сотрудник телевидения.
На место происшествия были привлечены спасатели МЧС. Проводится работа по извлечению работника из под завалов.
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