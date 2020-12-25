Вот какую музыку слушают армяне в Карабахе

В Сети набирает популярность видео, где армянские жители Нагорного Карабаха слушают азербайджанские клипы и музыку .

Как сообщает Day.Az, видео снято на освобожденных территориях нашими солдатами. 

Видимо ностальгия по мирному советскому Азербайджану не давала покоя соседям.

Представляем вашему вниманию данное видео: