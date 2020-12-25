https://news.day.az/society/1301732.html Вот какую музыку слушают армяне в Карабахе - НОСТАЛЬГИЯ ПО АЗЕРБАЙДЖАНУ
Вот какую музыку слушают армяне в Карабахе - НОСТАЛЬГИЯ ПО АЗЕРБАЙДЖАНУ
В Сети набирает популярность видео, где армянские жители Нагорного Карабаха слушают азербайджанские клипы и музыку .
Как сообщает Day.Az, видео снято на освобожденных территориях нашими солдатами.
Видимо ностальгия по мирному советскому Азербайджану не давала покоя соседям.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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