Кадры уничтоженной албанской церкви во время армянской оккупации

В Сети распространились кадры нынешнего состояния албанской церкви на территориях, которые долгое время находились под армянской оккупацией. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Армянские оккупанты что не смогли присвоить - просто уничтожали.