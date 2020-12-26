https://news.day.az/society/1301739.html Кадры уничтоженной албанской церкви во время армянской оккупации - ВИДЕО
Кадры уничтоженной албанской церкви во время армянской оккупации - ВИДЕО
В Сети распространились кадры нынешнего состояния албанской церкви на территориях, которые долгое время находились под армянской оккупацией.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Армянские оккупанты что не смогли присвоить - просто уничтожали.
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