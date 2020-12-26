МЧС Азербайджана об обрушении в AzTV

На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обрушении в здании на территории ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио" в Сабаильском районе города Баку, в результате чего под завалами оказался 1 человек.

Как сообщили Day.Az в МЧС, по указанному адресу были привлечены соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска и Государственной противопожарной службы министерства.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в одном из помещений административного здания произошло обрушение кровли и пола, в результате чего погиб Гюльвердиев Гюльверди Намиг оглу 1996 года рождения.

В результате проведенных аварийно-спасательных мер тело Н.Гюльвердиева было извлечено из-под обломков и передано по назначению.