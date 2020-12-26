https://news.day.az/society/1301774.html В Азербайджане директор школы скончался от коронавируса
В Азербайджане директор школы скончался от коронавируса
Скончался заслуженный учитель Азербайджана Гадир Ахундзаде, на протяжении долгих лет занимавший должность директора средней школы №10 города Лянкяран.
Как передает Day.Az, об этом в соцсетях сообщили его родственники.
Отмечается, что Ахундзаде скончался в больнице, где проходил лечение от Covid-19.
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