В Азербайджане директор школы скончался от коронавируса

Скончался заслуженный учитель Азербайджана Гадир Ахундзаде, на протяжении долгих лет занимавший должность директора средней школы №10 города Лянкяран.

Как передает Day.Az, об этом в соцсетях сообщили его родственники.

Отмечается, что Ахундзаде скончался в больнице, где проходил лечение от Covid-19.