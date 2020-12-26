В Азербайджане полиция предотвратила проведение помолвки

В Товузе было предотвращено торжество.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сотрудники полиции района предотвратили торжество с участием 40 человек, которое организовал житель села Абулбейли Ягуб Мамедов.

Стал известно, что Мамедов организовал вечеринку в честь помолвки в доме своего тестя Фазиля Мехдиева. В отношении нарушителей был составлен протокол, предъявлены штрафы.