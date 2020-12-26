https://news.day.az/society/1301796.html В Азербайджане полиция предотвратила проведение помолвки - ФОТО
В Азербайджане полиция предотвратила проведение помолвки - ФОТО
В Товузе было предотвращено торжество.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сотрудники полиции района предотвратили торжество с участием 40 человек, которое организовал житель села Абулбейли Ягуб Мамедов.
Стал известно, что Мамедов организовал вечеринку в честь помолвки в доме своего тестя Фазиля Мехдиева. В отношении нарушителей был составлен протокол, предъявлены штрафы.
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