https://news.day.az/society/1301798.html В Азербайджане около 2 000 автомобилей пытались нарушить карантин
В Азербайджане около 2 000 автомобилей пытались нарушить карантин
25 декабря 2020 года были возвращены 1 959 транспортных средств, пытавшихся проехать через посты без соответствующего разрешения.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, за указанный период в отношении 2 219 человек, нарушивших правила карантинного режима, были применены меры административного взыскания.
"Все мероприятия, проводимые в этом направлении, служат обеспечению безопасности населения и охране его здоровья. Поэтому просим граждан с пониманием отнестись к применяемым мерам изоляции и не покидать места жительства без необходимости", - говорится в сообщении министерства.
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