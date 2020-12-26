Фильм в память о 19-летнем шехиде Алиаге Мамедове

В социальной сети представлен документальный фильм "Döyüşən teatr" ("İşıq adam") ("Сражающийся театр" ("Человек света"), посвященный шехиду Второй Карабахской войны, сотруднику Азербайджанского государственного академического музыкального театра 19-летнему Алиаге Мамедову и другим сотрудникам учреждения культуры - участникам Отечественной войны, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Автор сценария и режиссер-постановщик документального фильма - режиссер театра Самир Гуламов.

"Не случайно фильм называется "Сражающийся театр". Среди шехидов, вписавших свои имена золотыми буквами в 44-дневную историю Победы в Отечественной войне, есть и сотрудник нашего театра - оператор-световик Алиага Мамедов. С этим и связано второе название фильма "Человек света". Об Алиаге Мамедове рассказывают в фильме члены его семьи, руководство театра, коллеги...Чтить память шехидов, уделять внимание ветеранам Карабахской войны - наш священный долг", - подчеркивает Гуламов.

Автором идеи и художественным руководителем документального фильма является директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев. Оператор-постановщик и режиссер монтажа - Хикмет Шахвердизаде.

В документальной киноленте использованы видеоматериалы министерства обороны Азербайджана, Азербайджанского государственного телевидения, Центра стратегических коммуникаций Азербайджана, а также звучит музыка видных композиторов - Фикрета Амирова, Хайяма Мирзазаде, Агшина Ализаде, Эльдара Мансурова, Эмина Сабитоглу, Адалята Везирова, Алихана Самедова, Али Алиева, а также песня "Millətəm" (авторы - Эльчин Джафаров, Сабир Рустамханлы).

Отметим, что Алиага Мамедов родился 26 июля 2001 года в Баку. Учился в школах № 80 и № 322 Сабунчинского района. Занимался дзюдо и был победителем турниров. В 2017-2018 годах получил профессию светооператора в Бакинском профессиональном лицее и стал работать в театре.

В 2019 году Алиага Мамедов был призван в ряды ВС Азербайджана. С первых дней войны участвовал в боях на Агдеринском направлении. Стал шехидом 6 октября, спасая командира батальона и прикрыв его собой от минометного обстрела. Похоронен на кладбище поселка Маштага Сабунчинского района.