https://news.day.az/society/1301814.html В Азербайджане общественный транспорт не будет работать по выходным до 31 января 2021 года
В Азербайджане общественный транспорт не будет работать по выходным до 31 января 2021 года
Кабинет министров Азербайджана принял новое решение в связи с работой общественного транспорта.
Как сообщает в субботу Day.Az, согласно постановлению Оперативного штаба при Кабинете министров, с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в стране общественный транспорт по всей стране не будет работать в следующие дни 2021 года:
- с 00:00 второго января по 06:00 четвертого января;
- с 00:00 9 января по 06:00 11 января;
- с 00:00 16 января по 06:00 18 января;
- с 00:00 23 января по 06:00 25 января;
- с 00:00 30 января по 06:00 31 января.
Настоящее постановление вступает в силу с 28 декабря 2020 года.
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