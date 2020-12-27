Когда в Азербайджане отменят систему СМС-разрешений?

В последние дни в Азербайджане наблюдается тенденция резкого снижения зараженных коронавирусом. Если еще несколько дней назад суточное количество инфицированных COVID-19 превышало 4000 человек, то 25 декабря в нашей стране было выявлено всего 1703 новых случая заражения коронавирусом. Поэтому становится актуальным вопрос, когда систему СМС-разрешений будет возможно отменить.

"До ужесточения карантинного режима ежедневное количество зараженных коронавирусом в Азербайджане, можно сказать, подошло к критической отметке".

Об этом Day.Az сказала член Комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Камила Алиева.

"Строгий карантинный режим уже дает свои плоды. С каждым днем число инфицированных ​​сокращается, количество выздоровевших превышает число зараженных в 2-3 раза. Это еще раз доказывает, что ужесточение карантина было правильным и своевременным решением", - отметила она.

Депутат подчеркнула, что если положительная ситуация продолжится, то после 18 января можно будет отменить ряд ограничительных мер, в том числе и систему СМС-разрешений.

"Главное направление политики нашего государства - это охрана здоровья человека. Правительство было вынуждено пойти на увеличение штрафов за нарушение карантинного режима, чтобы люди относились к проблеме более ответственно. Основная цель данных мер является сведение к минимуму количество инфицированных, чтобы не допустить перегрузки больниц. К сожалению все еще есть люди, отказывающиеся осознавать серьезность ситуации. Например, больной коронавирусом гуляет по улице и может в любой момент заразить окружающих. Это абсолютно недопустимо и такие люди должны привлекаться к ответственности.

К счастью, таких людей меньшинство. В целом, наши граждане полностью соблюдают правила карантина и это видно по статистике заражений. Каждый из нас хочет поскорее вернуться к своей обыденной жизни. Чтобы достичь этого, мы должны следовать трем золотым правилам: носить маску, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться гигиеническими средствами", - заключила Камила Алиева.

Абдул Керимханов