https://news.day.az/society/1301824.html В Азербайджане учебные заведения будут работать дистанционно до 31 января 2021
В Азербайджане учебные заведения будут работать дистанционно до 31 января 2021
Внесены изменения в постановление Кабинета министров об организации деятельности образовательных учреждений, действующих на территории Азербайджана в период особого карантинного режима.
Как передает Day.Az, согласно поправке, срок действия постановления об обеспечении организации учебно-воспитательного процесса в дистанционной форме продлен до 31 января 2021 года.
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