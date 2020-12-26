В Азербайджане учебные заведения будут работать дистанционно до 31 января 2021

Внесены изменения в постановление Кабинета министров об организации деятельности образовательных учреждений, действующих на территории Азербайджана в период особого карантинного режима.

Как передает Day.Az, согласно поправке, срок действия постановления об обеспечении организации учебно-воспитательного процесса в дистанционной форме продлен до 31 января 2021 года.