В Азербайджане увеличены штрафы за нарушение карантина и неношение масок

Увеличены штрафы за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предлагаемом изменении в Кодекс об административных проступках, утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно изменению, за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов должностные лица будут оштрафованы на сумму от 4000 до 5000 манатов, с учетом характера нарушения и личности того, кто совершил проступок, в их отношении будет применен административный арест сроком до 1 месяца, юридические лица будут оштрафованы на сумму от 5000 до 11000 манатов.

В настоящее время за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием средств индивидуальной защиты в период противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также за недопущение нарушения этих требований должностными и юридическими лицами налагается штраф на физических лиц в размере 100 манатов, должностных лиц в размере 200 манатов, юридических лиц в размере 400 манатов.