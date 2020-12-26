Чем раньше начнется вакцинация, тем быстрее мы избавимся от заболевания

Вакцинация против COVID-19 в настоящее время является самым правильным решением. Чем раньше она начнется, тем быстрее мы избавимся от этого заболевания.

Об этом в субботу сказала Trend доктор философии по медицине Язгюль Абдиева, передает Day.Az.

Напомнив, что некоторые страны уже начали вакцинацию, специалист отметила важность правильного выбора вакцины.

"Например, министр здравоохранения Турции Фахреддин Коджа сказал, что страны предпочитают платформу инактивированной вакцины. Учитывая результаты клинических тестов, Турция предпочла инактивированную вакцину CoronaVac. Эта вакцина, разработанная Sinovac, показала в Турции 91,25-процентную эффективность", - сказала Абдиева.

Она отметила, что является сторонницей использования в Азербайджане таких же высокоэффективных вакцин, как CoronaVac. Специалист сказала, что по оценкам ВОЗ, минимальная эффективность вакцины в 50 процентов является достаточной, а превышение показателя в 90 процентов говорит о высокой эффективности и безопасности вакцины.

"По официальным данным, вакцинация ожидается в начале следующего года. Прежде всего, от вируса COVID-19 будут вакцинированы люди из группы риска. Это будет на добровольной основе. Сегодня нет другого способа избавиться от этого заболевания, кроме вакцинации. Потому что только вакцина создает в организме человека искусственный иммунитет и защищает его от вируса", - сказала Абдиева.