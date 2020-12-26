В Азербайджане объявлен выговор учительнице, обозвавшей ученицу "слепой"

Учительница начальных классов школы в Абшеронском районе получила выговор за то, что обозвала ученицу со слабым зрением "ненормальной и слепой".

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Ниджат Мамедов разместил на своей странице в соцсети пост, в котором рассказал о несправедливости в отношении своей племянницы - ученицы третьего класса одной из школ поселка Масазыр.

"Классные руководители в этом учебном заведении нормально не проводят уроки, требуют 50 манатов, чтобы дети проходили подготовку у них. Моя племянница тоже ходила два месяца, потом мы решили отказаться. После этого ее "учительница" начала проявлять дискриминацию по отношению к ребенку.

В один из дней на онлайн-занятии она оскорбила девочку, обозвав ее "ненормальной и слепой". У ребенка слабое зрение, она носит очки. Моя сестра культурно попыталась выяснить, в чем дело, а учительница резко ответила ей", - написал пользователь.

После широкого освещения данного инцидента в СМИ Министерство образования взяло этот вопрос под контроль.

Н.Мамедов сообщил, что по предложению директора школы ребенка перевели в другой класс, а учительнице объявили выговор.