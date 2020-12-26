В Азербайджане выявлено еще 1428 случаев заражения коронавирусом, 4255 человек вылечились, 38 скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 213 192 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 164 500 человек вылечился, 2454 скончались, число активных больных - 46 238.

В стране за последние сутки проведено 12 507, за прошедшее время - 2 141 798 тестов на коронавирус.