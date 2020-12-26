https://news.day.az/society/1301910.html В Азербайджане выявлено еще 1428 случаев заражения коронавирусом, 4255 человек вылечились - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 1428 случаев заражения коронавирусом, 4255 человек вылечились - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 1428 случаев заражения коронавирусом, 4255 человек вылечились, 38 скончались.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 213 192 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 164 500 человек вылечился, 2454 скончались, число активных больных - 46 238.
В стране за последние сутки проведено 12 507, за прошедшее время - 2 141 798 тестов на коронавирус.
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