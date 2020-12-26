В ДТП в Лерике погиб один человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в селе Гюнешли. Автомобиль марки УАЗ, за рулем которого находился житель села Дурган Алигейдар Эйвазов (1968 г.р.), упал в овраг.

Водитель машины скончался на месте происшествия.

По факту проводится расследование.