https://news.day.az/society/1301922.html В Лерике автомобиль упал в овраг, есть погибший
В Лерике автомобиль упал в овраг, есть погибший
В ДТП в Лерике погиб один человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в селе Гюнешли. Автомобиль марки УАЗ, за рулем которого находился житель села Дурган Алигейдар Эйвазов (1968 г.р.), упал в овраг.
Водитель машины скончался на месте происшествия.
По факту проводится расследование.
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