https://news.day.az/society/1301934.html В Баку сгорел мебельный цех
В Баку сгорел мебельный цех
В Сураханском районе столицы произошел пожар.
Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, инцидент зарегистрирован на первом этаже двухэтажного здания, в котором расположен мебельный цех.
В результате сгорели легковоспламеняющиеся конструкции на площади в 40 кв.м.
Пожар был ликвидирован подразделениями Государственной противопожарной службы МЧС.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре