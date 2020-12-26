В Баку сгорел мебельный цех

В Сураханском районе столицы произошел пожар.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, инцидент зарегистрирован на первом этаже двухэтажного здания, в котором расположен мебельный цех.

В результате сгорели легковоспламеняющиеся конструкции на площади в 40 кв.м.

Пожар был ликвидирован подразделениями Государственной противопожарной службы МЧС.