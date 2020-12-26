https://news.day.az/society/1301940.html Азербайджанские строители и техника отправились восстанавливать Шушу - ВИДЕО
Азербайджанские строители и техника отправились восстанавливать Шушу - ВИДЕО
Азербайджанские строители и строительная техника направляются в освобожденную Шушу по дороге через Красный базар.
Как передает Day.Az, кадры выложили в Телеграм недовольные данным фактом армяне, которые заметили колонну на автомагистрали.
Отметим, что стройтехника находилась под присмотром ВС Азербайджана.
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