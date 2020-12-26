Азербайджанские строители и техника отправились восстанавливать Шушу

Азербайджанские строители и строительная техника направляются в освобожденную Шушу по дороге через Красный базар.

Как передает Day.Az, кадры выложили в Телеграм недовольные данным фактом армяне, которые заметили колонну на автомагистрали.

Отметим, что стройтехника находилась под присмотром ВС Азербайджана.