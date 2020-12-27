https://news.day.az/society/1301967.html На Бакинском бульваре спасли тонущего в море человека
На Бакинском бульваре спасли тонущего в море человека
В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о том, что на территории Приморского национального парка в Сабаильском районе города Баку в море тонет человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение МЧС, в результате принятых оперативных мер водолазы-спасатели Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах министерства спасли тонувшего гражданина.
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