На Бакинском бульваре спасли тонущего в море человека

В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о том, что на территории Приморского национального парка в Сабаильском районе города Баку в море тонет человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение МЧС, в результате принятых оперативных мер водолазы-спасатели Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах министерства спасли тонувшего гражданина.