https://news.day.az/society/1301991.html КамАЗ протаранил легковушку в Кюрдамире, погибли отец и сын
КамАЗ протаранил легковушку в Кюрдамире, погибли отец и сын
В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на проспекте Гейдара Алиева.
Грузовик КамАЗ, которым управлял 42-летний житель Кюрдамирского района Халиг Дурмуш оглы Джавадов, во время движения по мосту столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, которым управлял 29-летний Арзуман Ильгар оглы Гулиев.
В результате ДТП погибли водитель А.Гулиев и пассажир "легковушки" 53-летний Ильгар Самед оглы Гулиев.
Тела погибших были доставлены в Кюрдамирское районное отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии Минздрава.
По факту ведется расследование.
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