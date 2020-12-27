Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на 28 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Юго-западный ветер днем сменится на северный.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 2-5, днем 8-10 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем - 50-55%.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков. Местами туман, будет дуть западный ветер. Температура воздуха составит ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.