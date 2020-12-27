В Гяндже обнаружено кафе, нарушающее правила карантинного режима - ФОТО - ВИДЕО
Сотрудники Главного управления полиции города Гянджа продолжают мероприятия, направленные на обеспечение правил особого карантинного режима, принятого Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками местных правоохранительных органов в Кяпязском районе города было обнаружено кафе, осуществлявшее деятельность в скрытном порядке.
Наряду с хозяином объекта Эльмаром Танрывердиевым были задержаны еще 12 клиентов кафе. Они были доставлены в Управление полиции Кяпязского района, где в отношении этих лиц были приняты соответствующие меры.
Наряду с этим, на основе подозрения в незаконном хранении наркотиков был осуществлен осмотр одного из клиентов кафе - Алекпера Гусейнова.
В результате, в его ручной сумке было обнаружено и изъято 3,66 граммов наркотического вещества опиума.
В настоящее время продолжается расследование по факту.
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