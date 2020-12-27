В Гяндже обнаружено кафе, нарушающее правила карантинного режима

Сотрудники Главного управления полиции города Гянджа продолжают мероприятия, направленные на обеспечение правил особого карантинного режима, принятого Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками местных правоохранительных органов в Кяпязском районе города было обнаружено кафе, осуществлявшее деятельность в скрытном порядке.

Наряду с хозяином объекта Эльмаром Танрывердиевым были задержаны еще 12 клиентов кафе. Они были доставлены в Управление полиции Кяпязского района, где в отношении этих лиц были приняты соответствующие меры.

Наряду с этим, на основе подозрения в незаконном хранении наркотиков был осуществлен осмотр одного из клиентов кафе - Алекпера Гусейнова.

В результате, в его ручной сумке было обнаружено и изъято 3,66 граммов наркотического вещества опиума.

В настоящее время продолжается расследование по факту.