В Геранбое создается животноводческое хозяйство для семьи солдата

Одним из героев 44-дневной Отечественной войны Азербайджана является уроженец села Хойлу Геранбойского района Гасанов Вюсал Эльбрус оглу. В настоящее время он продолжает службу в рядах ВС Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Отделе по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения, сотрудники ведомства встретились с семьей Вюсала (отец, мать и брат) и поинтересовались их состоянием.

Мать военнослужащего является домохозяйкой и не хочет работать. А его 21-летний Ройал выразил желание быть привлеченным к программе самозанятости, связанному с крупнорогатым животноводством.

В связи с этим, в ближайшие дни для семьи будет создано животноводческое хозяйство.