https://news.day.az/society/1302061.html В Азербайджане выявлено еще 1519 случаев заражения COVID-19, 4471 человек вылечился - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 1519 случаев заражения COVID-19, 4471 человек вылечился - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 1519 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 4471 человек вылечился.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
45 пациентов с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 214711 случаев заражения коронавирусной инфекцией., из них 168 971 человек вылечился, 2499 скончались, число активных больных - 43241.
В стране за последние сутки проведено 11764, за прошедшее время - 2153562 теста на коронавирус.
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