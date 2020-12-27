В Азербайджане выявлено еще 1519 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 4471 человек вылечился.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

45 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 214711 случаев заражения коронавирусной инфекцией., из них 168 971 человек вылечился, 2499 скончались, число активных больных - 43241.

В стране за последние сутки проведено 11764, за прошедшее время - 2153562 теста на коронавирус.