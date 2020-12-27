В Нафталане выявлен игровой салон, нарушивший требования карантина

В результате соответствующих мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции города Нафталан выявлена незаконная деятельность в период пандемии салона "Play station", управляемого на арендной основе Сиявушом Вердиевым.

Как сообщили Day.Az в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в момент проверки объекта 6 человек находились в игровом зале в нарушение правил особого карантина.

Владелец объекта С.Вердиев и посетители были задержаны и доставлены в горотдел полиции.

В отношении лиц, нарушивших требования особого карантина приняты меры по статье 211 (нарушение противоэпидемиологического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики и наложен штраф.