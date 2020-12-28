https://news.day.az/society/1302176.html В Азербайджане 9 больных коронавирусом нарушили карантин
В Азербайджане 9 больных коронавирусом нарушили карантин
Продолжаются мероприятия по борьбе с нарушением противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического карантинного режима.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), 25 декабря сотрудники органов внутренних дел задержали 8 активных больных COVID-19, покинувших место жительства, они были возвращены домой.
В отношении 8 из них возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов).
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