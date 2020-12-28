В Хачмазе в результате отравления угарным газом скончалась 27-летняя женщина

В Хачмазе произошел несчастный случай. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, жительница города Рзаева Зульфия Гурбан гызы (1993 г.р.) скончалась, отравившись угарным газом в своем доме.

Ведется расследование.