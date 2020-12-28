https://news.day.az/society/1302220.html В Хачмазе в результате отравления угарным газом скончалась 27-летняя женщина
В Хачмазе в результате отравления угарным газом скончалась 27-летняя женщина
В Хачмазе произошел несчастный случай.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, жительница города Рзаева Зульфия Гурбан гызы (1993 г.р.) скончалась, отравившись угарным газом в своем доме.
Ведется расследование.
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