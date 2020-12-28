В Азербайджане выявлены новые симптомы COVID-19

Как зарубежные, так и местные эксперты говорят, что в ближайшем будущем COVID-19 будет распространяться более быстро, и общая ситуация ухудшится. Самый заразный штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, говорит о том, что в ближайшем будущем спасти мир от бедствия COVID-19 будет невозможно.

Практически все, и взрослые и дети, знают о симптомах COVID, который вот уже больше года оставил мир беспомощным. Однако некоторые неожиданные симптомы коронавируса начали проявляться и у пациентов в Азербайджане. Один из них - кожная экзема. Об этом, как передает Day.Az, сказал Milli.az, доктор Рамин Джавадов.

"У 55-летнего мужчины нет никаких заболеваний. Десять дней назад у него была температура 38,3 градуса, слабость, потеря аппетита, а затем возникли зудящие шишки на груди, передней части живота, руках и ногах. Был диагностирован опоясывающий герпес, пациент был направлен к дерматологу.

Когда мы углубили анамнез пациента, возникло подозрение на COVID-19, обследование показало артериальное давление 130/80 и глухой звук в легких. Когда пациент прибыл с анализом крови и компьютерной томографией (через 3 дня), пятна исчезли без следа. 8% "ледяного стекла" были видны на CT, COVID +, crp 45, AST 335, ALT 45, GGT 1250, ALP 1300, HGB 16, креатинин 0,6, общий анализ мочи в норме, ANCA, назначено соответствующее лечение. Проверку рекомендовали через 10 дней", - сказал врач.

Симптомы этого заболевания можно наблюдать на всем теле человека.

О другом симптоме COVID рассказал Milli.Az член рабочей группы по инфекционным заболеваниям MEDICINE Натиг Алиев:

"Есть больной COVID-19, который 2 дня жаловался на конъюнктивит. Только покраснение в глазах, повышение температуры с орошением 37,0-37,5. 5 дней назад его тест на коронавирус дал положительный результат", - отметил врач.