Минздрав распространил сообщение в связи с дезинфекционными работами

Дезинфекционная служба, находящаяся в подчинении Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, после госпитализации больных проводит дезинфекцию в квартирах и жилых домах. Дезинфекционные станции и отделения профилактической дезинфекции или частные дезинфекционные службы могут осуществлять дезинфекцию в квартирах и на территориях, где расположены жилые дома, на платной основе в соответствии с договорами.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал заместитель генерального директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Вагиф Абдуллаев.

Он отметил, что по поручению Министерства здравоохранения дезинфекционная служба, находящаяся в подчинении Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, в рамках эффективной борьбы с COVID-19 провела дезинфекцию практически во всех учебных заведениях страны.

По словам В.Абдуллаева, любое управление, предприятие и учреждение может заключить договор о проведении дезинфекционных работ с территориальными дезинфекционными станциями, отделениями профилактической дезинфекции или частными дезинфекционными службами.