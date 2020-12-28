https://news.day.az/society/1302237.html Новые фото Агдамской Джума-мечети - ФОТО
Новые фото Агдамской Джума-мечети - ФОТО
Джума-мечеть в городе Агдам была построена зодчим Кербелаи Сефиханом Карабаги в 1868-1870 гг. Основное здание мечети построено из камня, а минареты - из кирпича, сообщает Day.Az.
В источниках говорится, что в первоначальной версии стены Джума-мечети были расписаны другом Кербелаи Сефихана каллиграфом Мухаммедом Шукухи.
С 23 июля 1993 года территория, на которой находится этот памятник, была под армянской оккупацией.
Вокруг мечети в ныне освобожденном от оккупации Агдамском районе проведены предварительные работы по благоустройству, помещение расчищено, здесь проведено освещение.
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