В Баку завтра будет облачно

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер юго-западный, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью - 1-3, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление будет высоким и составит 770 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер западный.

Ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 7-10 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - 3-7 градусов тепла.