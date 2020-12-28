В Шуше и Джабраиле построят сейсмические станции

В настоящее время на территории Азербайджана проводятся исследования посредством 62 сейсмических станций.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал генеральный директор Центра республиканской сейсмологической службы (ЦРСС) Гурбан Етирмишли.

Он отметил, что в 2021 году будут сооружены еще 22 станции и общее число станций возрастет до 84.

В план деятельности ЦРСС на 2021 год включено и открытие сейсмических станций в освобожденных от оккупации наших районах. Предусмотрено сооружение сейсмических станций в 2021 году в Шуше и Джабраиле, в 2022 году - в Кельбаджарском и Губадлинском районах. В последующие годы предусматривается сооружение сейсмических станций в Зангилане, Лачине, Ходжавенде, Тертере (село Талыш), Агдере и Ханкенди, благодаря этому ЦРСС сможет полностью осуществлять сейсмическое наблюдение на всей территории республики.