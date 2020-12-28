Отменят ли СМС-разрешения 31 декабря?

Количество ежедневных заражений коронавирусом в Азербайджане резко снизилось. Таким образом, 27 декабря в Азербайджане было зарегистрировано 1519 новых случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки от COVID-19 умерли 45 человек. Через несколько дней страна будет встречать Новый год. Многие говорят, что в праздничные дни могут отменить СМС-разрешения. Становится актуальным вопрос - можно ли 31 декабря отменить в Азербайджане систему СМС-разрешений?

Как передает Day.Az со ссылкой на sonxeber.az, говоря об этом, депутат Мушфиг Джафаров сказал, что до 18 января в Азербайджане действует ужесточенный карантинный режим:

"Из-за ужесточенного карантинного режима в стране действует система СМС-разрешений. Если количество заражений упадет до 3 цифр, Оперативный штаб может принять решение об отмене системы СМС-разрешений после 18 января", - сказал он.