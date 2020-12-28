Еще 43 семьи шехидов и инвалида Карабахской войны обеспечены жильем

Сегодня Министерство труда и социальной защиты населения в ряде районов Азербайджана передало еще 43 квартиры и частные дома семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны.

Как сообщили Day.Az в Министерстве, в мероприятии вручения частных домов в Билясуварском районе приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Вусал Насирли и глава Исполнительной власти Билясуварского района Фаиг Гурбатов.

В ходе мероприятия было отмечено, что в этом году семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны уже предоставлено около 1 400 квартир и частных домов.