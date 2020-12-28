Ввозимые в Азербайджан вакцины от коронавируса освободят от налогов

Вакцины и их шприцы, которые будут доставлены в Азербайджан в связи с пандемией коронавируса, на 2 года будут освобождены от НДС.

Вопрос об этом отражен в поправке в Налоговый кодекс, обсуждаемой на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщает Day.Az.

Депутаты одобрили эту поправку. После обсуждений она была вынесена на голосование и принята в первом чтении.