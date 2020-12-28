https://news.day.az/society/1302309.html Ввозимые в Азербайджан вакцины от коронавируса освободят от налогов
Ввозимые в Азербайджан вакцины от коронавируса освободят от налогов
Вакцины и их шприцы, которые будут доставлены в Азербайджан в связи с пандемией коронавируса, на 2 года будут освобождены от НДС.
Вопрос об этом отражен в поправке в Налоговый кодекс, обсуждаемой на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщает Day.Az.
Депутаты одобрили эту поправку. После обсуждений она была вынесена на голосование и принята в первом чтении.
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