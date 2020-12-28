Скорость заражаемости коронавирусом возросла

По заражаемости вирус COVİD-19, вызвавший пандемию, уже может считаться одним из лидирующих вирусов.

Об этом в понедельник сказал Trend председатель Научного комитета TƏBİB, замдиректора НИИ профилактики, профессор Акиф Гурбанов, передает Day.Az.

Подчеркнув рост инфицирования коронавирусом, Гурбанов отметил, что индекс заражаемости гриппа 25%. Это значит, что вирусом могут заразиться примерно 20-25% из 100 человек, находившихся в контакте с человеком, являющимся источником инфекции.

Он добавил, что с момента начала пандемии уровень заражаемости COVİD-19 примерно в 2 раза выше, чем гриппа. В начале пандемии индекс заражаемости коронавируса расценивался как 50-55%: "То есть, из 100 человек, находившихся в контакте с источником болезни, могли заболеть 50-55 человек. Сегодня способность вируса заражать еще больше возросла".

Профессор сказал, что по неуточненной информации в период мутации индекс заражаемости вирусом достиг 70-75%.

По словам Гурбанова, среди вирусов самое большое инфицирование у кори (90%), но в результате мутации вирус COVİD-19 тоже приближается к ней по способности заражать: "Это приведет к тому, что вирус начнет распространяться быстрее, поэтому необходимо будет еще серьезнее соблюдать защитные меры и придерживаться правил касательно ношения масок, социальной дистанции, избегать ненужных контактов, потому что скорость заражаемости вирусом возросла".