К сведению пассажиров электричек Баку-Сумгайыт - График на праздничные дни
В связи с нерабочими днями 31 декабря 2020 года, а также 1 и 4 января 2021 года в эти дни будут курсировать только упомянутые ниже электропоезда в направлении Баку-Сумгайыт, сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Поезд номер 6606, отправляющийся из Сумгайыта в 07:40 утра.
Поезд номер 6614, отправляющийся из Сумгайыта в 09:20 утра.
Поезд номер 6611, отправляющийся из Баку в 16:55 вечера.
Поезд номер 6613, отправляющийся из Баку в 17:20 вечера.
Поезд номер 6621, отправляющийся из Баку в 18:50 вечера.
Поезд номер 6625, отправляющийся из Баку в 19:50 вечера.
Отметим, что согласно решению Кабинета министров Азербайджана, поезда не будут курсировать 2 и 3 января (суббота и воскресенье) 2021 года.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре