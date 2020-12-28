В Азербайджане выявлено еще 772 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 3048 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

39 пациентов с коронавирусом скончались.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 215 483 случая заражения коронавирусом, из них 172 019 человек вылечились, 2 538 - скончались, число активных больных - 40 926.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 9 502, а в целом - 2 163 064 теста.