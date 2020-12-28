https://news.day.az/society/1302383.html В Азербайджане выявлено еще 772 случая заражения COVID-19, 3048 человек вылечились - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 772 случая заражения COVID-19, 3048 человек вылечились - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 772 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 3048 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
39 пациентов с коронавирусом скончались.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 215 483 случая заражения коронавирусом, из них 172 019 человек вылечились, 2 538 - скончались, число активных больных - 40 926.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 9 502, а в целом - 2 163 064 теста.
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