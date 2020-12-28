https://news.day.az/society/1302400.html Бакинская полиция провела рейды против торговцев пиротехникой - ФОТО
Бакинская полиция провела рейды против торговцев пиротехникой - ФОТО
Сотрудники полиции продолжают борьбу с продавцами пиротехники.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), в ходе рейдов, проведенных в Низаминском, Бинагадинском районах Баку и в Абшеронском районе была обнаружена и изъята крупная партия пиротехники, в отношении продавцов пиротехники были составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, собранные материалы направлены в суд.
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