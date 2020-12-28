Бакинская полиция провела рейды против торговцев пиротехникой

Сотрудники полиции продолжают борьбу с продавцами пиротехники.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), в ходе рейдов, проведенных в Низаминском, Бинагадинском районах Баку и в Абшеронском районе была обнаружена и изъята крупная партия пиротехники, в отношении продавцов пиротехники были составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, собранные материалы направлены в суд.