Некоторые абитуриенты в Азербайджане будут зачислены в вузы без экзаменов

В Азербайджане лица, получившие высокое профессиональное образование, смогут поступить в высшие учебные заведения без экзаменов.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Государственном агентстве по профессиональному образованию, законом Азербайджана № 59-VIQD от 24 апреля 2020 года лица, получившие высокое техническое профессиональное образования и степень суббакалавра, приравниваются к суббакалаврам, получившим среднее специальное образование.

Впервые в 2020-2021 учебном году в Бакинском государственном центре профессионального образования по промышленности и инновациям был осуществлен прием на ступень высокого технического профессионального образования по специальностям "Техническая эксплуатация транспортных средств" и "Программное обеспечение в компьютерных системах". Студенты, обучающиеся по этим программам продолжительностью три года, получат степень суббакалавра и право поступать в высшие учебные заведения по соответствующим специальностям без экзамена.

В Агентстве отметили, что со следующего учебного года предусматривается увеличить количество специальностей, по которым будет осуществляться прием на уровень высокого профессионального образования. Высокое профессионально-техническое образование не только послужит повышению престижа профессионального образования в целом, но также даст возможность перехода от одного уровня образования к другому.