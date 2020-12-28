Дорожная полиция строго предупредила пытающихся выехать на праздники в районы

В связи с тем, что в некоторых городах и регионах действует строгий карантинный режим для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 въезд - выезд на эти административные территории осуществлялся только на основании соответствующих командировочных листов или введенной в портал icaze.e-gov.az информации. В последнее время в выходные или преддверии праздников под предлогом командировки наблюдаются массовые поездки в зоны отдыха в отдельных регионах страны вместе с членами семьи, в частности лиц, живущих и работающих в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Главном управлении дорожной полиции МВД Азербайджана, во избежание случаев злоупотребления разрешением Главное управление еще раз информирует участников движения, что даже при наличии соответствующих командировочных листов или разрешения на портале icaze.e-gov.az сотрудники сфер, которые не работают в выходные, а также в праздничные дни, в случае попытки проезда в выходные на командированные территории, где введен ужесточенный карантинный режим, не будут пропущены через карантинные посты, созданные на границах этих административных территорий.

Учитывая вышесказанное, а также тот факт, что запрет на проезд через карантинные посты людей, пытающихся выехать в другие регионы со своими маленькими детьми, может оказать негативное влияние на детей, рекомендуется избегать таких поездок, чтобы предотвратить распространение инфекции.