Назначен новый начальник полиции города Шуша

Назначен новый начальник полиции города Шуша.

Как передает Day.Az, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, полковник-лейтенант полиции Самед Акиф оглу Магеррамов назначен начальником отдела полиции города Шуша.

Отметим, что С.Магеррамов был одним из участников Отечественной войны. До этого он работал в отделе полиции Геранбойского района.