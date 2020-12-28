https://news.day.az/society/1302427.html Назначен новый начальник полиции города Шуша
Назначен новый начальник полиции города Шуша
Назначен новый начальник полиции города Шуша.
Как передает Day.Az, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.
Согласно приказу, полковник-лейтенант полиции Самед Акиф оглу Магеррамов назначен начальником отдела полиции города Шуша.
Отметим, что С.Магеррамов был одним из участников Отечественной войны. До этого он работал в отделе полиции Геранбойского района.
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