https://news.day.az/society/1302449.html Трагедия в Сумгайыте - погиб 60-летний мужчина
Трагедия в Сумгайыте - погиб 60-летний мужчина
В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в районе городского бульвара.
Гасанова Шамиля Шахали оглу 1960 года рождения сбил автомобиль марки" Lexus". Пешеход скончался от полученных травм. Тело было передано по назначению на экспертизу.
По факту проводится расследование.
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