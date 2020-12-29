Трагедия в Сумгайыте

В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в районе городского бульвара.

Гасанова Шамиля Шахали оглу 1960 года рождения сбил автомобиль марки" Lexus". Пешеход скончался от полученных травм. Тело было передано по назначению на экспертизу.

По факту проводится расследование.